İztuzu Sahili\'ne giden yol üzerinde bulunan Sulungur Gölü temizlendi

Dünyaca ünlü İztuzu Sahili'ne kara yolu ile giderken Dalyan'ı geçtikten sonra Gökbel Mahallesi'ne gelmeden yol üzerinde bulunan Sulungur Gölü çevresi Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.

Özellikle hafta sonları eşsiz manzarası ve temiz havası ile bölge halkının uğrak yerlerinden biri olan Sulungur Gölü çevresi, burada vakit geçiren ve piknik yapan vatandaşlar tarafından kirletiliyor. Her hafta sonu geçtikten sonra göl kenarında kötü bir görüntü oluşuyor. Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacı ile temizlik çalışmalarına başladı.

Ortaca Belediyesi'nden yapılan açıklamada her hafta göl çevresinde temizlik yapıldığını belirtilirken, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçemiz Dalyan Mahallesi Sulungur Gölü kenarı etrafındaki temizlik çalışmalarına son hızla devam etmektedir. Hafta sonu Sulungur Gölü'nde vakit geçiren vatandaşlarımızın çöplerini etrafa atmamalarını, daha dikkatli olmalarını rica ederiz. Unutmayalım ki çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA