\'Bolu\'nun Babası\' İzzet Baysal mezarı başında dualarla anıldı

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında sayısız eser kazandıran merhum İzzet Baysal, anıt mezarı başında dualarla anıldı.

Bolu halkının gönlünde taht kuran ve "Bolu'nun Babası" olarak anılan, 93 yaşında vefat eden hayırsever iş insanı İzzet Baysal, düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Şehirde 4 gün boyunca sürecek olan 37. İzzet Baysal Şükran Günleri'nin ikinci gününde merhum İzzet Baysal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'ndeki mezarı başında dualarla anıldı. Anıt mezarda gerçekleştirilen törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Rıfkı Kulaksız, Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Bolu Belediye Başkanvekili Tuna Özcan, İzzet Baysal Vakfı Başkanvekili Fatih Yamaner, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıt mezarı ziyaretin ardından yüzlerce motosikletli, İzzet Baysal'ı anmak için Gölköy Kampüsü'nden kent merkezindeki Kardelen Meydanı'na kadar kortejle tur attı. - BOLU