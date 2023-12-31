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Jakarta'da binlerce kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika
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Jakarta'da binlerce kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da binlerce kişi, yeni yılın gelişini coşkuyla karşıladı. Trafik dursa da halk, meydanları doldurarak 2024 yılını kutladı. Bali'de ise binlerce kişi sahillere akın etti ve havai fişek gösterilerini izledi.

Jakarta\'da binlerce kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı
31.12.2023 - 22:29,
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Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yaşayanlar, 2024 yılını kutlamak için sokaklara akın etti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yeni yıl akşamı binlerce kişi sokakları doldurdu. Binlerce kişinin meydanları doldurması nedeniyle trafik dursa da halk 2024 yılını coşkuyla karşıladı. Bali'de ise binlerce kişi sahillere akın etti. Geri sayımın tamamlanmasının ardından havai fişek gösterileri başladı. Kutlamaları heyecanla izleyen binlerce kişi, yeni yılın ilk dakikalarına sevdikleriyle girdi. - JAKARTA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Jakarta'da binlerce kişi 2024 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika
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