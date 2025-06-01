Jandarma Acemi Erler İçin Yemin Töreni

Aydın Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimlerini tamamlayan acemi erler için düzenlenen yemin töreninde, ailelere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Törende kurulan stantta, vatandaşlara Jandarma teşkilatının görevleri ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir de bilgilendirme standını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikte, jandarmanın vatandaşla olan temasını güçlendirmek ve özellikle kadınların şiddete karşı korunmasında önemli rol oynayan KADES uygulamasının tanıtılması hedeflenirken, aileler görevli personel tarafından bilgilendirildi. KADES uygulamasının indirilmesi ve kullanımı hakkında da yönlendirme yapıldı.

Yemin töreni coşkulu anlara sahne olurken, ailelerin stantlara olan ilgisi de dikkat çekti. - AYDIN