Jandarma basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Jandarma basın mensuplarıyla buluştu

14.06.2022 13:58
Jandarma basın mensuplarıyla buluştu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Jandarma Teşkilatının 183. yıldönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Jandarma Teşkilatının 183. yıldönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 183. yıldönümü Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. yıldönümü münasebetiyle davete katılan basın mensuplarına teşekkür ederken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Bugün jandarma teşkilatımız 183. yıldönümü. Bu nedenle bugün jandarma teşkilatımızla birlikte olalım istedik. Ülkemizin en ücra köşesinde gecesini gündüzüne katarak bu milletin huzuru, refahı, güvenliği için 24 saat esasına dayalı mesai gözetmeksizin görevi başında olan bir teşkilatımız. 183 yıldır bu milletin gönlünde aynı bir yeri olan teşkilat. Yıllardır bu millete hizmet ettiler. Ailelerinden fedakarlıkta bulundular. Yeri geldi canlarını feda ettiler. Ama Allah razı olsun bu memleketimizin semalarından ezan sesi de eksilmedi bu memleketin semalarında kutsal bayrağımızda 24 saat dalgalanmış oldu. Bu güvenliğin sağlanmasında büyük emek sahibi olan jandarmamız bizim teşkilatımızın başında geliyor. İlimizde bin 319 personelimizle jandarmamız görev yapıyor. Son yıllarda gururumuz olan bir teşkilat. Jandarmamız hem faillerin aydınlatılmasında hem de olayların önleyiciliğinde gerçekten gurur duyduğumuz bir seviyede" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Jandarma basın mensuplarıyla buluştu
Jandarma basın mensuplarıyla buluştu
Jandarma basın mensuplarıyla buluştu

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Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı Trabzon'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı Aracın gösterge panelinde sıvı bonzai çıktı Aracın gösterge panelinde sıvı bonzai çıktı
Kaynak: İHA

Jandarma, Adem Şen, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

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