Jandarma Çaydeğirmeni Beldesinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi

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Jandarma Çaydeğirmeni Beldesinde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde jandarma timleri tarafından öğrencilere yönelik çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenledi. Çaydeğirmeni TOKİ İlköğretim Okulu'nda Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı, Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanlığı Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı/Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, İz Takip/Bomba Arama Köpek Timleri, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklerde Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu'nda öğrencilere yönelik Jandarma tanıtım faaliyeti icra edilirken, etkinlik sonunda Jandarma tarafından programa katılan öğrencilere boyama kitabı ve jandarma hikaye kitabı dağıtımı yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde jandarma iz arama köpeklerinin gösterileri de öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı - ZONGULDAK