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Jandarma'dan 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Jandarma'dan 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Savaştepe, Altıeylül, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde Cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 201 araç denetlendi ve 10 araca 21 bin TL para cezası kesildi. Bir araç trafikten men edildi.

13.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:48
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Jandarma'dan 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik denetimi

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 4 ilçede gerçekleştirdikleri Cayrokopter destekli trafik denetimlerinde 10 araca 21 bin TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı Savaştepe, Altıeylül, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde devlet karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde havadan Cayrokopter destekli eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 201 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 10 tanesine 21 bin 569 TL idari para cezası kesilirken, bir araç trafikten men edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek için havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimlerine devam edeceklerini bildirdi.

Jandarma\'dan 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik denetimi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Jandarma'dan 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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