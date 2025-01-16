Gaziantep'te jandarma personelleri Kızılay'a kan bağısında bulundu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personelleri, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlik sonucunda Kızılay'a 32 ünite kan bağışı yapıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Jandarma'dan Kızılay'a Kan Bağışı - Son Dakika
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