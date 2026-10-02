Jandarma Denetleme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Canalp'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Jandarma Denetleme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Canalp'ı ziyaret etti

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Jandarma Denetleme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Canalp\'ı ziyaret etti
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Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Batman'daki çalışmalar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi, Vali Canalp, Tümgeneral Şakir Uslu'ya teşekkür etti.

Bir dizi inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Batman'a gelen Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Batman Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Batman'daki çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekrem Canalp, Tümgeneral Şakir Uslu'ya teşekkür etti. Tümgeneral Uslu'ya ziyaret sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan eşlik etti.

Kaynak: İHA
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