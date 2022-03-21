Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

21.03.2022 15:39
Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

Develi'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi vererek, kitap hediye etti.

Develi'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi vererek, kitap hediye etti.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret etti. Burada öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler, kitapta hediye etti. Keyifli zaman geçiren çocuklarda, ekiplerle beraber bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarma timlerinin yaptığı çalışmalarda, ilçe halkından da büyük beğeni topluyor. - KAYSERİ

Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü
Jandarma ekipleri çocukların yüzünü güldürdü

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Hisarcık, Jandarma, Develi, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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