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Jandarma ekipleri köydeki çocuklara bayram sevincini önceden yaşattı

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi sorumluluk bölgesindeki mahalle ve köylerdeki çocukları ziyaret ederek, bayramlaşıp hediye verdi.

Jandarma ekipleri, köy ve kırsal mahalleleri dolaşarak çocuklarla bayramlaştı. Divanlı Mahallesinde çocuklarla bir araya gelen ekipler, bayrak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak çocukları sevindirdi. Çocuklar jandarmanın motosikletine binerek fotoğraf çektirdi.

Divanlı Mahallesi'nden Kadir Karameşe jandarma ekiplerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Bizim bayramımızı kutladılar, bize bayrak, boyama kitabı ve şeker verdiler. Çok eğlendik" dedi.

Zeynep Avcı da jandarma ekiplerinin kendilerinin bayramını kutladığını belirterek mutlu olduğunu söyledi.

Enes Ayar ise, "Jandarma ekipleri bize şeker, bayrak verdi ve bizi mutlu ettiler. Motosiklete bindik" ifadelerine yer verdi.