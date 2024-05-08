Jandarma Ekipleri Trafik Haftası Denetimlerinde Sürücülere Lokum ve Çikolata İkram Etti

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde durdurdukları sürücülere lokum ve çikolata ikram ederken aynı zamanda güvenli trafik için bilgilendirme yaptılar.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası timleri Emirdağ -Bolvadin- Çay karayolunda denetim yaptı. Jandarma ekipleri uygulama noktasında durdukları araç sürücülerine önce ilçede esnaflık yapan Hacı Mustafa Han tarafından verilen lokum ve şekerlerimi sürücülere ikram edip ardından güvenli trafik için bilgilendirme yaptı. Dron destekli yapılan denetimde ekipler sürücülere 'hız kurallarına uyma, kırmızı ışıkta durma, alkollü araç kullanmanın olumsuz etkileri, takip mesafesi hakkında' bilgiler verdi.

Lokum ve çikolata ile karşılanan bazı sürücülere ise ilk defa karşılaştıkları manzarayı hayretle karşılarken, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR