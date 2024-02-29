Jandarma, erbaş ve erlere kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Yerel

Jandarma, erbaş ve erlere kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı

Jandarma, erbaş ve erlere kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Aydın Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda erbaş ve erlere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı. Askerlere, 6284 Sayılı Kanun ve KADES Uygulaması anlatıldı ve broşür dağıtımı yapıldı.

29.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, erbaş ve erleri kadına şiddet konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Aydın Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda erbaş ve erlere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı. "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla yapılan bilgilendirmelerde askerlere, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması anlatıldı. Aynı zamanda durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla da broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma, erbaş ve erlere kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, erbaş ve erlere kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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