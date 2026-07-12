Jandarma, Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakaladı

Jandarma, Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakaladı
12.07.2026 09:48
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Fotokapan sistemleri ile toplam 1847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelede etkin şekilde kullandığı fotokapan sistemleri sayesinde il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda toplam bin 847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelede etkin şekilde kullandığı fotokapan sistemleri sayesinde il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda toplam bin 847 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, fotokapanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin bin 175'inin göçmen kaçakçılığı, 25'inin mülki makamlarca yasaklanmasına rağmen ormanlara izinsiz giriş, 92'sinin uyuşturucu imal ve ticareti, 323'ünün 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, 42'sinin hırsızlık, 190'ının ise diğer suçlardan arandığı belirlendi.

Yakalanan şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara teslim edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığından hırsızlığa, orman yangınlarıyla mücadeleden kültür ve tabiat varlıklarına yönelik suçlara kadar geniş bir alanda teknolojik imkanlardan yararlanarak mücadeleyi kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma, Fotokapanlarla 1847 Şüpheli Yakaladı - Son Dakika

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