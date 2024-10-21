Jandarma Gece Denetimlerine Devam Ediyor

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Jandarmadan sürücülere yönelik gece denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gündüz gerçekleştirilen trafik denetimleri gece de devam ediyor.

Bolvadin'de denetimler ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücülerin evrak kontrolleri ile birlikte emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, alkol testleri ve cep telefonuyla görüşme yapıp yapmadıkları gibi hususlara bakıldı. Durdurulan araçlarda ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığı hatırlatılarak hayırlı yolculuklar dilekleri iletildi.

Denetimler sonucunda kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere toplamda 10 bin 400 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.