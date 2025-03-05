Jandarma Genel Komutanı Kırıkkale'de - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Kırıkkale'de

Jandarma Genel Komutanı Kırıkkale\'de

Orgeneral Ali Çardakçı, Kırıkkale Valisi ile güvenlik konularını değerlendirdi.

05.03.2025 16:05
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ile bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzalayan Çardakçı, daha sonra Vali Mehmet Makas ile makamda görüştü. Görüşmede, Kırıkkale'de yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunularak iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Vali Makas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm teşkilat mensuplarına başarı dileklerinde bulundu.

Valilik ziyaretinde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar da eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Genel Komutanı Kırıkkale'de - Son Dakika

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