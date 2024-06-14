Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yıldönümü için Muğla'nın Menteşe ilçesinde çelenk töreni gerçekleşti.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen çelenk sunumunu Muğla İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Erdem Karaman tarafından gerçekleştirildi.
Çelenk sunma törenini ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyarette bulunuldu. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?