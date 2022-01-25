Jandarma hastaların ilaçlarını alıyor, evlere gıda ve kömür ulaştırıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, evden çıkamayan hastaların ilaçlarını alıp teslim etti.

Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi'nde ikamet eden Ö.Y. (63) isimli şahsın KOAH hastası olduğu ve ilaçlarının bitmesinden dolayı nefes alıp vermede güçlük yaşadığı jandarma ekipleri tarafından öğrenildi. Şahsın oğlu ile irtibata geçilerek ilaçları temin edildi ve kardan dolayı kapalı olan mahalle yolunun açtırılmasıyla hasta vatandaşa ilaçları teslim edildi.

Afşin merkez Küçüktatlar Mahallesi'nde ise İstanbul'da ikamet eden E.S. (39) isimli şahıs, 112 İhbar Hattı'nı arayarak 74 yaşındaki annesi S.B.'nin kullanmış olduğu tansiyon ilaçlarının bittiğini ve sağlık sorunları yaşadığını bildirerek yardım talebinde bulundu. Hasta S.B. ile görüşülerek reçeteli kullandığı ilaçlar Afşin nöbetçi eczanesinden alındı ve şahsın ikameti olan Küçüktatlar Mahallesi'ndeki evinde kendisine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi Dedeler Mahallesinde ikamet eden H.D. (56), 112 İhbar Hattı'nı arayarak iki gündür evlerine çıkan yolun kapalı olduğunu, eşinin hasta olduğunu, 5 çocuğunun bulunduğunu ve iki gündür evlerinde yakacak kömür ve yiyecek hiçbir gıdanın olmadığını bildirdi. Yardım talebinde bulunan ailenin durumu Türkoğlu Kaymakamlığına bildirildi. Kaymakamlık tarafından tedarik edilen gıda ve kömür, jandarma devriyesi tarafından tamamen kapalı olan patika yoldan yaklaşık 500 metre sırtta taşınarak ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. - KAHRAMANMARAŞ