Jandarma, Hatay Samandağ'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 165 gram kubar esrar, 30 kök kenevir ile 6 bin 205 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği Y.A., R.A. ve İ.A.'nın adreslerine 22 Eylül'de baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada 165 gram kubar esrar, 30 kök Hint keneviri, 170 gram kenevir tohumu, ile 6 bin 205 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 113 fişek ve 1 demir kapan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,