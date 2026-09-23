Jandarma, Hatay Samandağ'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma, Hatay Samandağ'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin 22 Eylül'de düzenlediği operasyonda 165 gram kubar esrar, 30 kök Hint keneviri, 6 bin 205 litre sahte içki ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 165 gram kubar esrar, 30 kök kenevir ile 6 bin 205 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği Y.A., R.A. ve İ.A.'nın adreslerine 22 Eylül'de baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada 165 gram kubar esrar, 30 kök Hint keneviri, 170 gram kenevir tohumu, ile 6 bin 205 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan malzemeler ile 2 ruhsatsız av tüfeği, 113 fişek ve 1 demir kapan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA
Sahte İçkiJandarmaSamandağ3. SayfaGüvenlikGüncelEylülHatayYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:45:14. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma, Hatay Samandağ'da düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement