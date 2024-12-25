Jandarma Komutanı Diyadin\'i Ziyaret Etti

Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali ziyaret etti
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'i makamında ağırlayan Kaymakam Mustafa Karali, Diyadin asayiş ve güvenlik konularını istişare ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Kaymakam karali, Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'e Diyadin Kanyonu biblosunu takdim etti. - AĞRI
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