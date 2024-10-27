Jandarma Komutanı Spor Kulübünü Ziyaret Etti

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Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Jandarma Erva Develi Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; öğrencilerin taekwondo gösterisine katılım sağladı. Etkinlik sonunda toplam 92 öğrenci ve antrenöre KUMSmall tarafından tedarik edilen spor ayakkabısı hediye olarak dağıtıldı. - KAYSERİ