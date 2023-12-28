 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Jandarma, mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma, mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Jandarma Genel Komutanlığı, mobil araçlara entegre ettiği dijital altyapıyla ekip araçlarını adeta karakol gibi kullanıyor. Jandarma timleri, ifade vermesi gereken vatandaşların yanına ulaşarak hizmeti ayağına götürüyor. Balıkesir İl Jandarma Timleri, touchbook ve yazıcılarla donatılmış ekip araçlarıyla vatandaşların karakola gitmeden ifade vermelerine olanak sağlıyor. Bu uygulama sayesinde zaman ve iş tasarrufu sağlanırken, kolluk gücünün sahada görünürlüğü artırılıyor.

Jandarma, mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
28.12.2023 - 10:18,
Abone Ol

Jandarma Genel Komutanlığı, dijital altyapısını mobil araçlara entegre ederek oluşturduğu ekip araçlarını adeta karakol gibi kullanıyor. İfade vermesi gereken vatandaşların yanına ulaşım sağlayan jandarma timleri, bazen köyde bazen tarlada ifade alarak hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Balıkesir İl Jandarma Timleri yeni uygulama ile karakola ya da adli makamlara ifade vermesi gereken vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Köy yerinden ulaşım imkanı zor olan, vakti sınırlı olan vatandaşların hizmeti ayağına götüren jandarma ekipleri, ifadeleri son teknoloji ile donatılmış içinde touchbook ve yazıcılar bulunan ekip araçlarında zamandan tasarruf ederek görevlerini yerine getiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Karesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Refika Taş, "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında hizmetin yerinde ifası çerçevesinde jandarma devriye araçlarında kurulu olan touchbook bilgisayarlar yardımı ile karakola çağrılmadan, bulunduğu yerde iş ve zaman tasarrufu sağlamak amacı ile devriye araçlarında alınmaktadır. Bilgisayarlardan alınan ifadeler, yazıcılardan çıktı alınarak vatandaşa yerinde imzalatılıp soruşturma dosyasına eklenmektedir. Böylece kolluk gücünün de sahada görünürlüğünü arttırıyoruz. Meydana gelebilecek suçlar konusunda da vatandaşların farkındalığını yükseltiyoruz" dedi.

Muhtar ve kahvecinin ifadesi devriye aracında alındı

Karesi Jandarma Komutanlığı bölgesinde yer alan Şamlı Mahallesi'nde gerçekleşmiş olan bir olayla ilgili olarak Mahalle Muhtarı Zafer Çakan'ın ifadesi mahalleye giden devriye aracında alındı. Olayla ilgili ifadesini veren Muhtar Çakan, "Devriye araçları ile vatandaşların işlemleri yerinde yapılıyor. Bu sayede vatandaşlarımız da karakola kadar yorulmadan işlerini hızlı bir şekilde halledebiliyor. Uygulamadan dolayı jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallede kahvehane çalıştıran esnaf Raşit Akgün ise kendi ifadesini verdikten sonra jandarma ekiplerine teşekkürlerini sunarak, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Hukuk, Yerel, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma, mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten para ve yayın durdurma cezası Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten para ve yayın durdurma cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ten para ve yayın durdurma cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:24:41. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma, mobil araçlarla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement