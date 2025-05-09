Jandarma, Nefes Alamayan Çocuğu Kurtardı

Jandarma personelinin 'heimlich' manevrası, küçük çocuğu kurtardı... O anlar kamerada

ORDU - Ordu'da nefes borusuna çikolata parçası kaçan çocuğu, jandarma personeli heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası ile birlikte yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı. Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.

O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.