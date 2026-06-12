Jandarma\'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Asubay Kıdemli Başçavuş Memiş Arı ve jandarma personelini makamında ağırladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve beraberindeki jandarma personeli ile bir araya geldi. Ziyarette, jandarma teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ve kamu düzeninin sağlanmasındaki önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Erdoğan, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - AYDIN