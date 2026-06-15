Jandarma\'nın 187. yılı Kastamonu\'da kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü, Kastamonu'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'da çelenk sunma ve şehitleri anma programı düzenlendi. İlk olarak Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz, Jandarma Teşkilatı'nın köklü tarihine dikkat çekerek, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm personele vurgu yaptı.

Onur, mutluluk ve heyecan duyduklarını söyleyen Uz, "Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.

Jandarma personelinin milletle arasındaki güven bağını koruma kararlılığında olduğunu belirten Uz, şöyle devam etti: "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Jandarma'nın yalnızca güvenlik hizmeti sunan bir kurum değil, aynı zamanda devletin halka açılan penceresi olduğunu ifade eden Uz, "Jandarma; üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor şartlarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde, bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirten Uz, şu ifadeleri kullandı: "Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 187 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden, tarihi şan, şeref ve üstün başarılarla dolu, kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm personeli adına, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Programda Jandarma Personel Astsubay Üstçavuş Hakkı Çukurcu da Jandarma Teşkilatı'nın tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Programda, jandarmanın kullandığı malzemeler ve faaliyetleri açılan stantlarda tanıtıldı. - KASTAMONU