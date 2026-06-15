Jandarma\'nın 187. Yılı Malatya\'da Kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nde tanıtım standı açıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Jandarma Teşkilatı'nın görev alanları, faaliyetleri ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgilendirildi. Yoğun ilgi gören stantta ziyaretçiler, jandarma personeliyle bir araya gelerek teşkilatın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinlikte, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187 yıllık köklü geçmişine vurgu yapılırken, teşkilatın ülke genelinde kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini için sürdürdüğü görevler anlatıldı.

Programda, milletin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, tüm teşkilat mensuplarına görevlerinde başarı dilekleri iletildi. - MALATYA