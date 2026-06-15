Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen programda, Şehitlik Camii İmamı Tahir Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Programın ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından şehit kabirleri ziyaret edilerek mezarlara gül bırakıldı.
Şehitlikte gerçekleştirilen ziyaret, kabirlerin gezilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Jandarma’nın 187. yılında şehitlik ziyareti - Son Dakika
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