Manisa’da Jandarma’nın 187. Yılında Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa’da Jandarma’nın 187. Yılında Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemek

Manisa’da Jandarma’nın 187. Yılında Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemek
15.06.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler, protokol üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler, protokol üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen akşam yemeğine; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatı'nın asayişin sağlanmasından terörle mücadeleye, trafik hizmetlerinden organize ve siber suçlarla mücadeleye kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini belirtti. Jandarmanın rehberlik, denetim ve icra faaliyetleriyle kamu düzeninin korunmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özkan, teşkilatın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin toplumun geleceğe güvenle bakmasında önemli bir güvence oluşturduğunu söyledi. Jandarmanın köklü ordu geleneğini sürdürdüğünü vurgulayan Özkan, özellikle afet öncesi risk analizleri, planlama çalışmaları ve kriz yönetimi konularında teşkilatın önemli bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Polis teşkilatı ve diğer kurumlarla koordinasyon içinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışıldığını belirten Özkan, şehitlik ve gazilik kavramlarının toplumsal birlik ve beraberliğin temel değerleri arasında yer aldığını dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ise Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana halkın yanında yer aldığını belirterek, kamu düzeninin sağlanması ve korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Teşkilatın disiplinli yapısı, eğitimli personeli ve hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Şen, insan hakları ve vatandaş memnuniyetinin çalışmalarının temel rehberi olduğunu söyledi.

Manisa'da emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda emniyet teşkilatıyla iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Şen, görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Tuğgeneral Şen, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere sağlık ve afiyet dilediklerini belirterek, şehitler ile hayatını kaybeden gazilerin aziz hatıralarına saygılarını sundu.

Konuşmaların ardından programa katılan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Program, akşam yemeğinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa’da Jandarma’nın 187. Yılında Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemek - Son Dakika

Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:08:07. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa’da Jandarma’nın 187. Yılında Şehit Aileleri ve Gazilerle Yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.