Jandarma Özel Bireylerle Eğlenceli Günü Paylaştı

Mersin'de özel bireyleri ziyaret eden jandarma personeli, araç, gereç ve teçhizatları hakkında bilgi verip neşeli vakit geçirmelerini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Burada jandarma personeli, özel çocuklara yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, jandarma envanterindeki araç, gereç ve teçhizatları inceledi. Jandarma köpeklerinin gerçekleştirdiği gösterileri de ilgi ile izleyen özel bireyler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren jandarma personeli, oyun ve eğlenceli aktivitelerde onların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlik sayesinde öğrenciler hem jandarma hakkında bilgi sahibi oldu, hem de neşeli bir gün yaşadı. - MERSİN