Jandarma özel çocukları ziyaret edip hediyeler verdi - Son Dakika

Jandarma özel çocukları ziyaret edip hediyeler verdi

Bingöl'de jandarma personeli, engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bingöl'de jandarma personeli, engelli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, engelli çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşları 1-15 arasında değişen 15 engelli çocuğu ziyaret eden jandarma personeli, onlarla hem sohbet etti hem de çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler, jandarma personeline teşekkür etti. - BİNGÖL

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