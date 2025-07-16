Jandarma şehit ve gazilerin ailelerini yalnız bırakmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit ve gazilerin aileleri ziyaret edildi.

Jandarma tarafından şehit aileleri ve gaziler ikametlerinde ziyaret edilerek gönül birlikteliği sağlanarak, İstek ve talepleri alınarak ilgili birimlere ulaştırıldı. Jandarma personeli tarafından şehitlerin ebedi istiratgahları aileleri ile birlikte ziyaret edilerek mezarlarının bakımı yapıldı ve kabri başında dua edildi. - AYDIN