Jandarma Teşkilatı, 185. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Edremit Kaymakamını Ziyaret Etti

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Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dahilinde Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç ve Jandarma Teşkilatı mensupları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Jandarma Teşkilatı tarafında ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Jandarmanın halkın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kaymakam Odabaş, "Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması ve gerektiğinde yurt savunmasındaki aldığı ve alacağı görevlerde üstün başarılarla ortaya koyduğu özverili performansı ve fedakar personeli ile kurulduğu günden bugüne kadar geçen 185 yılda vatanına ve ulusuna başarıyla hizmet eden Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin ve şehrimizin güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyor, bu vesilesiyle tüm jandarma personelimizin haftasını kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR