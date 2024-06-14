Jandarma Teşkilatı, 185. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Edremit Kaymakamını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Jandarma Teşkilatı, 185. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Edremit Kaymakamını Ziyaret Etti

Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç ve Jandarma Teşkilatı mensupları, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Jandarma Teşkilatı tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Odabaş, Jandarmanın halkın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, Jandarma Teşkilatının vatanına ve ulusuna başarıyla hizmet ettiğini vurguladı ve tüm jandarma personelinin haftasını kutladı.

14.06.2024 14:44
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Jandarma Teşkilatının 185. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri dahilinde Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç ve Jandarma Teşkilatı mensupları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Koç, Jandarma Teşkilatı tarafında ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Jandarmanın halkın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kaymakam Odabaş, "Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması ve gerektiğinde yurt savunmasındaki aldığı ve alacağı görevlerde üstün başarılarla ortaya koyduğu özverili performansı ve fedakar personeli ile kurulduğu günden bugüne kadar geçen 185 yılda vatanına ve ulusuna başarıyla hizmet eden Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin ve şehrimizin güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyor, bu vesilesiyle tüm jandarma personelimizin haftasını kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Teşkilatı, 185. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Edremit Kaymakamını Ziyaret Etti - Son Dakika

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