Kars İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Jandarma" konu ve temalı şiir ve resim yarışma sona erdi. Yarışmada dereceye giren öğrencileri Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Jandarma Komutanlığı'nda konuk etti.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Jandarma Teşkilatı'nın 183. yıldönümü - Son Dakika

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