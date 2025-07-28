Jandarmadan Çevre Bilinci Uyarısı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla ortak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen faaliyet kapsamında jandarma ekipleri, vatandaşlara 'Her Şey Elimizde' mottosuyla çevre ve doğa bilinci oluşturmanın önemini anlattı. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla hazırlanan "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" başlıklı broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ormanlık alanlara izinsiz giriş, ateşli piknik, sigara izmariti atılması, cam ya da kırık atıkların bırakılması gibi yangına sebep olabilecek davranışlara karşı uyarılarda bulunulurken, çevreye duyarlı bir yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu. Jandarma ekipleri, vatandaşların doğayı koruma bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgularken, bilgilendirme, denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN