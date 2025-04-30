Jandarmadan Hayvan Hırsızlığına Karşı Önlem

Aydın'ın Karacasu ve Karpuzlu ilçelerinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığına karşı vatandaşlar jandarma ekiplerince bilgilendirildi.

Karacasu ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler tarafından, Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi ile Karpuzlu ilçesinin Gölcük, Ulukonak, Abak ve Ektirli mahallelerinde devriye faaliyetleri sırasında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, örnek olaylar üzerinden riskleri anlattı. Vatandaşlara özellikle çiftlik kapılarını mutlaka kilitli tutmaları, mümkünse güvenlik kamerası sistemleri kullanmaları tavsiye edildi. Ayrıca bir hırsızlık vakası ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma yetkilileri, bayram öncesi hayvan hareketliliğinin artmasıyla birlikte kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olunmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti. - AYDIN