Jandarmadan Kadınlar Günü Kutlaması

Jandarmadan kadınlar günü etkinlikleri

BİTLİS - Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe dikkat çekmek için video çekti.

Çekilen videoda; kadın jandarma personellerinin gerek kırsalda gerekse kentte kendilerine verilen görevleri başarı ile icra edilmesine yer verildi. Ayrıca yol kontrol noktalarında durdurulan araçta bulunan kadınlara da yine kadın jandarma personeli tarafından güller verilerek, günleri kutlandı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, yol kontrol noktalarımızdan geçen vatandaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çiçekler ile kutlanmıştır. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak geleceğe yön veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız" denildi.