Jandarmadan özel öğrencilere gül - Son Dakika

Samsun Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından Köseli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencilere "3 Kasım Dünya Engelliler Günü" kapsamında gül dağıtıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Köseli Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencileri yalnız bırakmadı. Denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma trafik ekipleri, okul öğrencileri, rehber personel ve öğretmenlere gül vererek Engelliler Günü'nü kutladı. Ayrıca ekipler öğrencilerin araçlara binerken dikkatli ve tedbirli olmaları, araç içinde emniyet kemerlerini takmaları, araçta görevli rehber personellerin öğrenci taşıma esnasında sarı fosforlu yelek giymeleri, öğrencilere inme ve binme konusunda yardımcı olmaları hususunda gerekli bilgilendirmeler yaptı. - SAMSUN