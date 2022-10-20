Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Nazilli'de kadına karşı şiddete dikkat çekildi. Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçı olan Eşin Group Nazilli Belediyespor ile Arnavutköy Belediyespor maçı öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan jandarma ekipleri "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankart açtı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla futbolcular ile birlikte pankart açan ekipler, maç öncesinde hakem ve takım kaptanlarına çiçek takdim ederek başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Jandarmadan stadyumda, 'Kadına El Kalkamaz' pankartı - Son Dakika

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