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Jandarmadan traktörlere reflektör - Son Dakika

Jandarmadan traktörlere reflektör

03.12.2021 12:30
Jandarmadan traktörlere reflektör

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yoğunlukla kullanılan traktörlere olası kazaların önlenmesi amacıyla reflektör takıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yoğunlukla kullanılan traktörlere olası kazaların önlenmesi amacıyla reflektör takıldı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen programda ilçedeki 15 traktör sürücüsüne traktörlerdeki rops demirleri ve römork arkasına takılan reflektörlerin önemi anlatıldı.

Traktörlere reflektörler takılırken, olası trafik kazalarına karşı önlemlerin artırılması gerektiği belirtildi.

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'nun da katıldığı programda, kaymakam traktör römorklarına reflektör taktı. Hersanlıoğlu, "Özellikle çıplak haldeki traktörlerin maalesef meydana gelen kazalarda, üzerindeki şoförü veya diğer şahısların ölümlerine sebebiyet verdiği durumlar oluyor. Bizler tedbirimizi alıp tevekkülü Allah'a bırakacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Jandarmadan traktörlere reflektör
Jandarmadan traktörlere reflektör
Jandarmadan traktörlere reflektör

Kahramanmaraş, Hisarcık, Türkoğlu, Traktör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarmadan traktörlere reflektör - Son Dakika


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