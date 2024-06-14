Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

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İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı; Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yiğit ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret etti.

Törene; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı. - KAYSERİ