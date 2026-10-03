Jandarmanın Rize'deki eylül operasyonlarında aranan 93 kişi yakalandı, 21 tutuklandı - Son Dakika
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Jandarmanın Rize'deki eylül operasyonlarında aranan 93 kişi yakalandı, 21 tutuklandı

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Jandarmanın Rize\'deki eylül operasyonlarında aranan 93 kişi yakalandı, 21 tutuklandı
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Rize'de jandarmanın eylül operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı, 21'i tutuklandı. Operasyonlarda tabanca, uyuşturucu, kenevir, kaçak sigara ve içki ele geçirildi; tutuklananlar Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize'de jandarma ekiplerinin eylül ayı boyunca yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı, 21 kişi tutuklandı. Uyuşturucu, silah ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda tabanca, uyuşturucu madde, kenevir bitkisi, kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde eylül ayı boyunca aranan kişilerin yakalanması, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 4 tabanca, 3 kilo 952 gram kubar esrar, 186 kök kenevir bitkisi, 4 gram skunk, 2 bin 26 paket kaçak sigara ve 59 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 93 kişi yakalandı. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan 21 kişi, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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