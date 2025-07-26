Jandarmaya Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik eğitim programı düzenledi. SPK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 24 Kasım 2024 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Jandarma Finansal Okuryazarlık Eğitimi'nde yeni durak İstanbul oldu. SPK yetkilileri, İstanbul'da gerçekleştirilen programda yaklaşık 400 jandarma personeline finansal okuryazarlık, bütçe yönetimi, kredi ve borçlanma, yatırım ve yatırım araçları gibi başlıklarda eğitim verdi. Eğitimde, finansal okuryazarlığın bileşenleri olan finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranışın ne ifade ettiği detaylı örneklerle anlatıldı. İstek ve ihtiyaç ayrımının bütçe yönetimindeki önemi vurgulanan eğitimde, bütçe yapmanın bütçe yapmanın faydaları aktarıldı.

Finansal planlamanın orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmadaki yol haritası rolünün vurgulandığı eğitimde, kredi kartının bilinçli kullanılması durumunda finansal esneklik sağlayacağı, kontrolsüz kullanımının ise finansal sorunlara yol açabileceği anlatıldı.

Yatırımda risk, vade, çeşitlendirmenin öneminin anlatıldığı eğitimde, bireysel emeklilik sistemi ile sermaye piyasası araçları hakkında detaylı bilgi verildi.

Gayrimenkul sertifikasının yatırımcılara yeni bir alternatif olarak sunulduğu anlatılan eğitimde, sertifikanın ulaşılabilir, şeffaf, likit, güvenceli ve enflasyondan koruma gibi özellikleri de vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca yaptığı konuşmada, SPK ile koordineli yürütülen eğitimler kapsamında birliklerinden oldukça değerli dönüşler aldıklarını söyledi.

Jandarma personelinde ortaya çıkan pozitif farkındalığın kendilerini motive ettiğini belirten Kızılca, bugüne kadar pek çok eğitim verildiğini, en son Antalya İl Jandarma Komutanlığında yüz yüze eğitim semineri yapıldığını hatırlattı.

Tuğgeneral Ümit Kızılca, kolay para kazanma arzuyla kısa sürede gelirini artırma isteğinin kişileri yanlış kararlar almaya yönlendirebildiğini sözlerine ekledi. - ANKARA