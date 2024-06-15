Japon çift Tokat'ta ücretsiz saç tıraşı standı açtı - Son Dakika
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Yerel

Japon çift Tokat'ta ücretsiz saç tıraşı standı açtı

Kanagawa'dan dünya turuna çıkan Japon çift Maika ve Jun, Türkiye'nin Tokat şehrine ulaşarak Tarihi Taşhan önünde ücretsiz saç tıraşı standı açtı. Tokat halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çift, saç tıraşı yaparak insanlarla etkileşimde bulundu.

15.06.2024 14:52
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Kanagawa'dan dünya turuna çıkan Japon çift Maika ve Jun, Türkiye'nin Tokat şehrine ulaşarak Tarihi Taşhan önünde ücretsiz saç tıraşı standı açtı.

Japon çift Maika ve Jun, Kanagawa'dan başladıkları dünya turunda Türkiye'nin Tokat şehrine ulaştı. Çift, 8 bin 495 kilometreyi geride bırakarak geldikleri Tokat'ta Tarihi Taşhan önünde dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Sırt çantalarını kaldırıma koyan çift, burada ücretsiz saç tıraşı standı açtı. "Saç Tıraşı Ücretsizdir" pankartı asarak yoldan geçenleri davet eden Jun, Tokat halkına saç tıraşı hizmeti sundu. Eşi Maika ise bu anları kamerasıyla ölümsüzleştirdi. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Jun'un titizlikle yaptığı saç tıraşından memnun kalan Tokatlılar, çiftin bu jestine teşekkür etti. Maika ve Jun, dünya turu boyunca farklı kültürleri tanımak ve insanlarla etkileşimde bulunmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Maika ve Jun, Tokat halkının kendilerine gösterdiği ilgi ve sevgiden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Maika ve Jun çifti, dünya turuna devam ederek farklı ülkelerde benzer etkinlikler düzenlemeyi ve gittikleri her yerde yerel halkla kaynaşmayı hedefliyor. Japon çift Mevlana'nın "Tokat'a gitmek gerek" sözünü söylemeyi de ihmal etmedi.

Markette alışveriş yaptığı esnada Japonca konuşulduğunu duyan tercüman Burak Emeksiz; "Markette alışveriş yapıyorduk. Japonca kelimeler duydum. Tokat'ta ne alaka dedim. Yaklaşınca da Japon olduklarını fark ettik. Bu şekilde çiftle tanıştık. Kendileri Kanagawa'dan gelmişler. Orada da kuaförler. Dünyayı gezmek için bu tura başlamışlar. Daha önce Filipinlere gitmişler. Ücretsiz saç kesimi yaparak kendilerini sosyal medyaya atıyorlar. Benim mesleğim tercümanlık. Tokat'a bir buçuk yıl önce geldim. Bu süre zarfında da Japoncayla da etkileşimim olmamıştı. Benim için de pratik oldu" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon çift Tokat'ta ücretsiz saç tıraşı standı açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon çift Tokat'ta ücretsiz saç tıraşı standı açtı - Son Dakika
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