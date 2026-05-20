Japon Gezgin Hakkari'yi Keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japon Gezgin Hakkari'yi Keşfetti

Japon Gezgin Hakkari\'yi Keşfetti
20.05.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon gezgin Masato Kano, Yüksekova'nın doğal güzelliklerini keşfetti, misafirperverlikten etkilendi.

HAKKARİ (İHA) – Japonya'dan bölgenin coğrafyasını merak ederek Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen gezgin Masato Kano, el değmemiş doğal güzellikleri yerinde keşfetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, son yıllarda gelişen doğa turizmi ve endemik bitki çeşitliliğiyle yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İlçeye bağlı Miçiç köyü kırsalına gelen Japon gezgin Masato Kano, bölgeyi yakından tanıyan dağcı ve rehber İslam Gürdal eşliğinde yüksek rakımlı yaylalara tırmandı. Kilometrelerce süren doğa yürüyüşünde ilçenin eşsiz bitki örtüsünü gözlemleyen Japon gezgin, ilk olarak dağların eteklerinde halk tarafından "yayla muzu" olarak adlandırılan endemik uçkun bitkisini inceleyerek topladı. Kano, bölgenin simgesi olan ve bahar ayının gelişiyle çiçek açan koruma altındaki ters lalelerin bulunduğu alanı da gezdi. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen kırmızı ve turuncu renkli ters lalelerle bezeli bölgeye hayran kalan Japon gezgin, karlı Cilo Dağları manzarası eşliğinde ters laleleri kayıt altına alarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksekova'nın doğasını uzun süredir yakından takip ettiğini belirten Kano, bölge insanının misafirperverliğine vurgu yaparak, "Ben Japonya'dan geliyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin coğrafyasını daha önceden görüyordum ve buraları uzun zamandır çok merak ediyordum. Bu yıl kapsamlı bir seyahat planlayarak bölgeyi gezmeye karar verdim ve rotamın son durağı Yüksekova oldu. Buraya geldiğim andan itibaren insanların inanılmaz derecede saygılı, yardımsever ve misafirperver olduğunu gördüm. Yolculuğum boyunca çok sıcak karşılandım" dedi.

Bölgenin doğasının, özellikle uçkun bitkisinin ve ardından ziyaret ettiği ters lalelerin büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden Kano, "Doğa gerçekten çok etkileyici. Halk, haziran ve temmuz aylarında buraların yeşilin ve akarsuların etkisiyle çok daha göz alıcı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. O dönemlerde Yüksekova'ya mutlaka yeniden gelmek istiyorum" dedi.

Son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla birlikte dağcılık, trekking ve kış sporları gibi alanlarda adından söz ettiren Yüksekova, farklı ülkelerden gelen seyahat tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kültür, Turizm, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Japon Gezgin Hakkari'yi Keşfetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:56:53. #7.12#
SON DAKİKA: Japon Gezgin Hakkari'yi Keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.