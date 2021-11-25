Japonya'da ABD uçağından düşen su matarası eve isabet etti - Son Dakika

Japonya'da yerleşim bölgesi üzerinde uçan ABD'ye ait bir nakliye uçağından su matarası düşürüldü. Müstakil bir evin girişine isabet eden matara şans eseri kimseye zarar vermedi.

Japonya'da dün facianın eşiğinden dönüldü. Okinawa eyaleti semalarında yerleşim bölgesi üzerinde seyreden bir ABD nakliye uçağından aşağıya su matarası düşürüldüğü açıklandı. 20 santimetre uzunlukta ve yaklaşık 15 santimetre genişliğindeki paslanmaz çelik mataranın Ginowan şehrindeki bir müstakil evin girişine isabet ettiği öğrenilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Su matarasının olayın ardından ezilmiş bir şekilde bulunduğu kaydedilirken, aynı şehirde yer alan ABD Futenma Hava Üssü'ne bağlı olan uçağın karıştığı olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO