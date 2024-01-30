Japonya\'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 238\'e yükseldi

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 238'e, yaralı sayısı bin 179'a yükseldi. 19 kişinin hala kayıp olduğu belirtilirken, hasar gören bina sayısının da 44 bin 386'ya çıktığı açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletini 1 Ocak'ta vuran 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 1 ay geride kalırken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi. Yaralı sayısının bin 179'a ulaştığı açıklanırken, hasar gören bina sayısının da 44 bin 386 olarak tespit edildiği bildirildi.

Kısmi elektrik ve su kesintileri sürüyor

Ishikawa eyaletindeki yaklaşık 39 bin 900 hanede elektrik kesintilerinin sürdüğünü doğrulayan yetkililer, en az 41 bin 890 hanede ise su kesintilerinin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan, felaketten etkilenen 14 bin 228 depremzedenin kurulan 487 geçici barınakta kalmayı sürdürdüğü kaydedildi. Deprem bölgesindeki Komatsu Havaalanı'nın normal faaliyetlerine döndüğü bildirilirken, onarım çalışmalarının bittiği Noto Havaalanı'ndan Tokyo'ya yapılan seferlerin yeniden başladığı açıklandı.

JMA heyelan riski konusunda uyardı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise deprem bölgesinde gündüz sıcaklık değerlerinin artacağını açıklayarak, eriyen karların heyelan riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, bölge sakinlerini heyelan riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - TOKYO