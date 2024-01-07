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Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 128'e Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 128'e Yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükselirken, yaralı sayısı ise 560 olarak açıklandı. Deprem sonucunda bin 370 yapının hasar gördüğü ve 30 bin depremzedenin geçici sığınaklarda kaldığı belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Japonya Meteoroloji Ajansı deprem bölgesinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Japonya\'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 128\'e Yükseldi
07.01.2024 - 11:26,
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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükselirken, yaralı sayısı ise 560 olarak açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 1 hafta geride kalırken, felaketin bilançosu da artıyor. Ishikawa ve çevresindeki eyaletleri vuran depremde ölü sayısı 128'e yükselirken, yaralı sayısının 560 olarak tespit edildiği açıklandı. Kendisinden haber alınamayan 195 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ishikawa eyaleti yönetimi, depremde en az bin 370 yapının hasar gördüğünü açıklarken, yaklaşık 30 bin depremzedenin kurulan geçici sığınaklarda kaldığı öğrenildi. Yardım, arama - kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) ve polis ekiplerinin desteğiyle bugün de sürerken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) deprem bölgesinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının arama çalışmalarını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Deprem ardından tsunami uyarısı yapılmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı. Binlerce kişiye yönelik tahliye emri yayınlanırken, bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşanmıştı. Birçok yol ve yapıda hasar meydana gelmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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