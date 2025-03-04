Japonya'da Orman Yangını 2,6 Bin Hektarı Yaktı - Son Dakika
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Japonya'da Orman Yangını 2,6 Bin Hektarı Yaktı

Japonya\'da Orman Yangını 2,6 Bin Hektarı Yaktı

Iwate'de süren orman yangınında 2,6 bin hektar alan yandı, 1 ölü, birçok kişi tahliye edildi.

04.03.2025 10:53
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Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde 26 Şubat'ta başlayan ve bir haftadır söndürülemeyen orman yangınında 2 bin 600 hektara ulaşırken, alevlerle mücadele ise sürüyor.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangınının ardından 1 hafta geride kalırken alevler tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Yanan ormanlık alanın boyutunun Ofunato şehrinin yaklaşık yüzde 8'ine tekabül eden 2 bin 600 hektara ulaştı. Bin 896 hanede yaşayan 4 bin 596 kişiye tahliye uyarısı yapılırken bugün itibariyle bin 215 kişinin tahliye merkezlerinde, 2 bin 726 kişinin ise otellerde ve yakınlarının evlerinde kaldığı öğrenildi.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) söndürme çalışmalarının 14 eyaletten gelen 2 bin 43 itfaiye personelin yanı sıra Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle havadan ve karadan eş zamanlı olarak sürdüğünü açıkladı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise, bölgede bugün de kuru havanın etkili olacağını ancak bu gece itibariyle yağmur veya kar yağışı beklendiğini duyurdu.

En az 1 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangını bölgede etkili olan kuru hava ve rüzgarların etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, en az 84 yapının zarar gördüğü belirtilmişti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından zararın boyutunun büyümesinin beklendiği ifade edilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'da Orman Yangını 2,6 Bin Hektarı Yaktı - Son Dakika

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