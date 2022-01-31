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Japonya'da savaş uçağı radardan kayboldu - Son Dakika

Japonya'da savaş uçağı radardan kayboldu

31.01.2022 14:54
Japonya'da savaş uçağı radardan kayboldu

Japonya Savunma Bakanlığı, Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğunu açıkladı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağının radardan kaybolduğunu açıkladı. Uçağın düştüğü tahmin edilirken, bölgedeki denizde mürettebat olduğu düşünülen kişilerin kurtarıldığı ifade edildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Ishikawa eyaletindeki Komatsu Hava Üssü'nden havalanan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait F-15 tipi bir savaş uçağının kalkıştan sonra radardan kaybolduğunu açıkladı. İki mürettebatı bulunan uçak ile yerel saatle 17.30 sıralarında Japon Denizi üzerindeki üssün yaklaşık 5 kilometre uzağında irtibatın kesildiği bildirilirken, uçaktaki mürettebatın ise eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi.

Japonya Kanazawa Sahil Güvenlik Kuvvetleri, aynı saatlerde Kaga sahilinden kırmızı renkli bir parıltı görüldüğüne dair ihbar aldığını belirtirken, ayrıca jetin düştüğünün tahmin edildiğini ifade etti.

Öte yandan bölgedeki denizden kurtarılan kişilerin olduğu öğrenilirken, kişiler hakkında sayı ya da sağlık durumu ile ilgili açıklama ise yapılmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

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Hava Üssü, Japonya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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