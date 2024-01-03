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Japonya'da Uçak Kazasında Mürettebatın Profesyonelliği ve Yolcuların Soğukkanlılığı Faciayı Önledi - Son Dakika
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Japonya'da Uçak Kazasında Mürettebatın Profesyonelliği ve Yolcuların Soğukkanlılığı Faciayı Önledi

Japonya'daki Haneda Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında mürettebatın profesyonelliği ve yolcuların soğukkanlılığı sayesinde 379 kişi 18 dakika içinde sağ olarak tahliye edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, kurallara uyum ve soğukkanlılık önemli bir rol oynadı.

Japonya\'da Uçak Kazasında Mürettebatın Profesyonelliği ve Yolcuların Soğukkanlılığı Faciayı Önledi
03.01.2024 - 17:31,
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Japonya'da meydana gelen uçak kazasında mürettebatın profesyonelliği ve yolcuların soğukkanlılığı facia yaşanmasının önüne geçti. Uçaktaki 379 kişinin 18 dakika içinde sağ olarak tahliye edildiği ortaya çıktı.

Japonya'daki Haneda Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası dünya gündemindeki yerini korurken, kazanın ardından yaşananlara dair yeni detaylar ortaya çıktı. Alev topuna dönen 516 sefer sayılı yolcu uçağının işletmecisi Japon Hava Yolları'ndan (JAL) edinilen bilgilere göre New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Airbus A350 tipi uçak 17.47'de C pistine yaptığı iniş sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) uçağı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kabinde şiddetli bir patlama sesi duyulurken, kısa sürede alevler içinde kalan uçak pistte yaklaşık 1 kilometre yol kat ettikten sonra durdu.

Güven ve soğukkanlılık kaosu önledi

Uçakta bulunan yolcuların ifadelerine göre yaşanan kısa süreli paniğin ardından mürettebat soğukkanlı olma çağrısında bulundu. Uçağı kaplayan şiddetli dumana rağmen tahliye prosedürlerini eksiksiz uygulayan kabin ekipleri, acil durum kapılarını yaklaşık 5 dakika içinde hazır hale getirdi. Yolcuların ekiplerin talimatını bekleyerek soğukkanlılığını koruması ve talimatlara uyması içeride yaşanabilecek bir kaosu önlerken, saat 18.05'te son kişinin de uçağı terk etmesiyle 379 kişilik tahliye operasyonu başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

Kurallara uymaları hayatlarını kurtardı

Kurallara ve sosyal normlara uyumun anaokulu çağından itibaren sistematik bir şekilde öğretildiği Japonya'da, kolektif bilincin her alanda hayatı kolaylaştırdığı biliniyor. İşbirliği, yardımlaşma ve kurallara uyum konusundaki başarısıyla sık sık gündeme gelen Japonlar, birçok toplum için örnek oluşturuyor. Yaşanan kazada yolcu uçağında can kaybı yaşanmamasının en büyük nedenlerinden biri olarak kabin ekibinin ve yolcuların kurallara uyması ile soğukkanlılığını koruması gösteriliyor.

Facianın eşiğinden dönülmüştü

New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gitmekte olan JAL'a ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, inişi sırasında JCG'ye ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Kazada deprem bölgesine yardım malzemeyi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanırken, pilotun ise ağır yaralı olarak kurtulduğu bildirilmişti. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu 12'si mürettebat 379 kişi ise sağ olarak kurtulmuştu. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada "pilot hatası" ya da "kule ile iletişim eksikliği" ihtimali üzerine yoğunlaşıldığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA
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